Petrece 1 mai muncitoresc cu American Independent Film Festival, la Macaz

- American Independent Film Festival incepe astazi, 27 aprilie, in București, iar organizatorii au pregatit celor care raman sa-și petreaca minivacanța de 1 mai in oraș mai multe surprize. Pe 1 mai, va avea loc o proiecție speciala la Macaz Bar Teatru Coop. cu „ICE” in regia lui Robert Kramer. Filmul…

- Alina Serban, actrita de etnie roma care a devenit vedeta in Marea Britanie, a povestit la Interviurile Libertatea Live cate bariere i s-au pus fiindca apartine unei etnii defavorizate, cum primul film de lung-metraj in care a jucat tocmai a fost nominalizat la Cannes, si cum a reusit ca, pentru prima…

- Simona Halep se relaxeaza in continuare acasa, la Constanța, unde petrece Sarbatorile Pascale alaturi de familia sa. Dupa ce s-a antrenat cateva zile la Bucuresti, pe zgura de la complexul sportiv Stejarii Country Club, Simona Halep s-a intors de curand in orasul natal, acolo unde petrece Pastele alaturi…

- Pentru prima oara in proiectul «Teatru peste Prut», in saptamana Paștelui, teatrul nostru va duce la Chișinau doua spectacole de mare succes la public: Zeul Macelului și Parada. «Pe 4 și 5 aprilie așteptam vizita din Romania a Teatrului „Tudor Vianu” din Giurgiu, vechi oraș de pe Dunare despre care…

- Cel mai recent film regizat de Adrian Sitaru, „Fixeur”, din 2016, va fi proiectat la Arad pe 23 martie. Cu actorii Tudor Aaron Istodor, Mehdi Nebbou, Nicolas Wanczycki, Diana Spatarescu, Andreea Vasile, Adrian Titieni și Cristian Ilinca in distribuție, filmul lansat la Festivalul de Film de la Toronto…

- Nuba din București nu ne mai lasa de capul nostru la Mamaia sa mergem care incotro vara asta. Nu. E decisa treaba: deschid ceva nemaivazut, ca așa le place lor, csf? Ncsf! Nuba Beach Club pare ca va fi cel mai futurist club de la mare. Așa pare in imagini cel puțin, așa promit și baieții care il au.…

- Actorii George Mihaița și Vladimir Gaitan vor fi omagiați cu Premiul pentru Intreaga Cariera in cadrul celei de-a XII-a ediții a Galei Premiilor Gopo . Evenimentul va avea loc pe 27 martie, la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București. La 50 de ani de la inceperea filmarilor la „Reconstituirea”…

- Cu putin timp in urma, se anunta participarea peliculei „Fotbal Infinit” de Corneliu Porumboiu la sectiunea „Forum” a Festivalului de Film de la Berlin (15-25 februarie). O alta creatie cinematografica romaneasca, avand in rolul principal o actrita din Timisoara, a fost acceptata in competitia Berlinalei.…