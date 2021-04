Stiri pe aceeasi tema

- FCSB joaca la Giurgiu cu Sepsi, de la 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei #3 din play-off FCSB - Sepsi, liveTEXT de la 21:30 Click AICI pentru live+statistici! FCSB - Sepsi, echipe probabile: FCSB: 99. A. Vlad - 2. V. Crețu,…

- Academica Clinceni și FCSB inchid etapa cu numarul 3 din play-off-ul Ligii 1, astazi, de la ora 20:15. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. FCSB a cazut pe locul secund, dupa victoria obținuta de CFR, scor 1-0 cu…

- Toni Petrea, antrenorul de la FCSB, nu se va putea baza pe Andrei Miron (26 de ani) și Darius Olaru (23) in prima parte a play-off-ului. Cei doi piloni de baza ai liderului Ligii 1 s-au rupt chiar in ultima etapa din sezonul regulat, la Sf. Gheorghe, la 1-1 cu Sepsi. ...

- Andrei Vlad, portarul FCSB-ului, e autorul unei performanțe majore in ultimele etape de Liga 1: a strans peste 670 de minute consecutive fara gol incasat și e pe locul 6 all-time in aceasta ierarhie in intreaga istorie a campionatului nostru, devansand nume precum Duckadam, Prunea, Arlauskis. FCSB n-a…

- Narcis Raducan, fostul director sportiv al celor de la FCSB, l-a evidențiat pe Florin Tanase (26 de ani), principalul marcator al roș-albaștrilor din acest sezon. Cu 19 goluri in actualul sezon, Florin Tanase a inscris pentru FCSB și in duelul cu Sepsi de sambata. Evoluțiile decarului lui Toni Petrea…

- Toni Petrea (46 de ani), antrenorul de la FCSB, a susținut o conferința de presa cu o zi inainte de meciul cu Sepsi de la Sf. Gheorghe, ultimul din sezonul regular al Ligii 1 pentru „roș-albaștri”. „Va fi o partida in compania unui adversar foarte bun, calificat in play-off. Ne așteptam la o partida…

- Toni Petrea (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, nu i-a menajat deloc pe jucAƒtorii sAƒi A®n sAƒptAƒmA¢na premergAƒtoare partidei cu Gaz Metan MediaE™. FCSB - Gaz Metan MediaE™ se joacAƒ duminicAƒ, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro E™i A®n direct la Look+, Digi Sport E™i TV Telekom Sport. ...

- FCSB s-a mișcat repede și, dupa ce l-a dat pe Dennis Man (22 de ani) la Parma, pentru 11 milioane de euro și bonusuri de 2 milioane, l-a adus gratis pe atacantul croat Ante Vukusic (29 de ani). Ilie Dumitrescu, cel care i-a cerut lui Gigi Becali in mai multe randuri sa aduca un atacant la FCSB, și Gabi…