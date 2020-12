Stiri pe aceeasi tema

- Silvia Chifiriuc și Petre Roman formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din Romania, dar, ca in fiecare relație, mai intampina și mici neințelegeri. Iata de la ce pornește acest tip de discuții intre cei doi soți!

- Silvia Chifiriuc a facut o dezvaluire surprinzatoare. Celebra cantareața a marturisit ca soțul ei, celebrul Petre Roman, va aparea in unul dintre videoclipurile sale. Totodata, cei doi au declarat cum a inceput povestea lor de dragoste.

- Invitata la Antena Stars, Oana Roman vorbit și despredesparțirea lui Pepe de Raluca Pastrama. De asemenea, ea a dezvaluit și ce felde relație are cu artistul, care i-a fost alaturi in cele mai grele momente.„Nu-mi dau seama daca in seara aia, intr-un moment de disperare, s-a dus sa faca chestia asta…

- Polițiștii fac miercuri (25 noiembrie) dimineața percheziții la locuința manelistului Dani Mocanu, in al carui videoclip a aparut un leu ranit. Oamenii legii au descins la trei adrese din Ilfov și Argeș, potrivit click.ro. Astfel, au loc percheziții acasa la Dani Mocanu, la locuința persoanei care a…

- Videoclipul melodiei „I Will Always Love You” cantate de Whitney Houston a depasit pragul de 1 miliard de vizualizari pe YouTube si este al patrulea cantec din anii 1990 care reuseste aceasta performanta, potrivit news.ro.Cantecul recompensat cu Grammy este singurul din acel deceniu interpretat solo…

- Iata ca emisiunea lui Fuego vine, in noul sezon, al cincilea, cu noi și noi exclusivitați. De aceasta data, celebrul Petre Roman pașește pragul emisiunii și face dezvaluri speciale despre romani și multe altele. Astfel, fostul prim-ministru și important om de cultura al țarii, Petre Roman, vine la TVR…

- Interpreta de muzica populara Tatiana Martin a lansat recent o doina, al carei videoclip a fost regizat de actrița Victoria Roșca, autoarea blogului „Zambarele”, scrie SHOK.md . Ce reacții a provocat noua melodie și clipul acesteia vedeți mai jos.