Petre Geambașu, internat în spital. Starea sa este gravă Petre Geambașu a fost internat in spital, iar starea sa este grava. Artistul, care a implinit 76 de ani pe 6 noiembrie, se afla sub atenta supraveghere a medicilor. Potrivit Spynews , care citeaza surse din anturajul lui Geambașu, acesta s-ar fi confruntat cu o criza de discopatie. Ar fi urmat un tratament pentru aceasta problema, insa nu a ținut cont de faptul ca mai are și alte complicații ale starii de sanatate. Din cauza problemelor cu inima, starea lui Petre Geambașu s-a agravat și a ajuns de urgența la spital. Alaturi de artist se afla soția acestuia, Cristina, insa nu și fiul sau, Calin… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

