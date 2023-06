Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, verifica in prezent in judetul Olt informatiile aparute in spatiul public potrivit carora cantitati importante de rosii provenite de la producatori au fost tratate cu substante pentru coacere rapida. „Nu pun la indoiala asemenea informatii, dar…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, in contextul unei anchete care a scos la iveala faptul ca mai multi legumicultori ar fi pus pus in vanzare legume stropite cu substante toxice avand o concentratie de pana la de opt ori mai mare decat limita admisa, ca cei care procedeaza astfel nu vor…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a susținut, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, o conferința de presa pe tema crizei generate de importurile de cereale din Ucraina.

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a emis recent un ordin aberant prin care fermierii, in special ciobanii, nu mai primesc subvenții daca nu fac, contra cost, cursuri online. Fermieri cu studii superioare nu mai primesc subvenții de la APIA Petre Daea a emis un ordin prin care…