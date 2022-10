Stiri pe aceeasi tema

- ”Saptamana viitoare, functionarii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura vor demara operatiunile necesare in vederea alocarii sumelor pentru plata accizei la motorina utilizata in agricultura, pe trimestrul II al anului 2022”, anunta ministerul. Cadrul legal in vederea efectuarii platilor…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, vrea sa reinvie magazinele romanesti sub numele „Casa de Comert Unirea”, unde fermierii romani isi vor putea vinde produsele. Petre Daea a obtinut si o prima victorie, dupa ce, in sedinta de guvern de vineri, a fost aprobata o ordonanta prin care aceste magazine vor…

- Astfel, prin actul normativ au fost introduse o serie de masuri care permit operatorilor economici, la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, sa fundamenteze bugetul de venituri si cheltuieli pe…

- Cadrul legislativ pentru operationalizarea Casei de Comert Unirea a fost definitivat, prin intermediul acestui instrument fiind asigurat accesul ritmic al consumatorilor la produse de proaspete, de calitate, prin lantul scurt de aprovizionare, evitandu-se intermedierea si deformarea preturilor, potrivit…

- Guvernul a adoptat, joi, modificarea Hotararii nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de sustinere a productiei de struguri de masa pentru anul 2022, transmite Ministerul Agriculturii. Conform comunicatului de presa al Ministerului Agriculturii, initial HG 798/2022 a fost adopta in Sedinta Guvernului…

- Tragedie intr-o familie din orașul Frasin. Un barbat care abia s-a reintors acasa de la munca din Germania a murit in curtea casei sale la doar 53 de ani. Barbatul a ajuns acasa sambata in jurul orei 12.00 și imediat a acuzat dureri in piept. A ieșit in curte și a cazut ca secerat. Soția […] The post…

- La inițiativa Ministerului Agriculturii, Guvernul a adoptat miercuri o Hotarare privind ”reacordarea recunoasterii caracterului de utilitate publica a unor amenajari de irigatii sau a partilor de amenajari de irigatii”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, joi dimineața, referindu-se la canalele de irigatii, ca “am distrus cu mana noastra ce am avut”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…