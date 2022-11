Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a marturisit motivele care il mana in lupta sa cu cormorani: pasarile ii iau peștele inainte sa-l bage in frigider. Ministrul Agriculturii Petre Daea a afirmat ca susține proiectul de lege depus la Parlament potrivit caruia vanatoarea cormoranilor va fi permisa pe…

- Romania produce in jur de 20.000 de tone de peste pe an, dar are posibilitatea de a realiza 50.000 – 60.000 de tone, a afirmat, sambata, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Targul Pescaresc de toamna, eveniment organizat in curtea institutiei. „Dumneavoastra stiti ca sectorul acesta este predilect…

- „Astazi, la Parlamentul Romaniei se reunesc peste 1000 de aleși locali ai PMP. Colegii noștri vor alege conducerea Ligii Aleșilor Locali ai PMP.Suntem o voce importanta in administrația publica locala și vom continua sa spunem adevarul. PSD și PNL cred ca pot minți, șantaja sau cumpara oameni utilizand…

- Mai multi romani care au vizitat Targul de Carte de la Frankfurt, eveniment care a debutat in 19 octombrie si la care Romania participa cu un stand organizat de Ministerul Culturii, remarca, pe internet, „discretia” de care da dovada Romania in amenajarea acestui stand. Fotografiile publicate de…

- Actul normativ ii are ca initiatori pe deputatii George Simion si Lilian Scripnic."Specialistii in pedagogie scolara considera ca uniforma scolara ar diminua diferentele de statut economic si social si ar contribui la eliminarea situatiilor penibile in care copiii se simt frustrati de modul in care…

- Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), a declarat ca un un mare furnizor de energie din Romania a fost la un pas de a intra in incapacitate de plata, iar consumatorii au fost in pericol sa ramana fara curent.”Deja sunt probleme cu lichiditatea in piața,…

- Romanii au consumat mai puțina energie in primele sapte luni ale anului. Consumul final de energie electrica din Romania a scazut cu aproape 5%, iar cel casnic cu aproape 8 procente. Consumul final de energie electrica a totalizat, in primele sapte luni ale acestui an, peste 30,873 miliarde kWh. Acesta…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca a fost incheiat recoltatul la grau in toata tara, precizand ca Romania are productia necesara pentru consumul intern si pentru export. El a adaugat ca a inceput recoltarea la floarea soarelui in cinci judete, potrivit news.ro. Fii…