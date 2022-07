Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea a depus vineri, la Palatul Cotroceni, in fata presedintelui Klaus Iohannis, juramantul de investitura in functia de ministru al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Petre Daea a mai fost ministru al Agriculturii in trei Guverne PSD conduse de Sorin Grindeanu (ianuarie – iunie 2017), Mihai…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de numire a lui Petre Daea in funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura va avea loc astazi, ora 13:00, la Palatul Cotroceni. Daea a fost propus ministru de PSD in locul lui Adrian…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) anunța ca a finalizat etapa de semnare a contractelor de acordare a ajutorului de stat in cadrul Masurii 1 „Microgranturi in domeniul agroalimentar”. Concret, s-au semnat 9.888 contracte de acordare a ajutorului de stat in suma totala de 49,44…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța ca, in intervalul 13-19 mai 2022, au fost lansate 250 de rachete antigrindina pentru a proteja culturile agricole și comunitațile locale din zonele de intervenție, in cadrul Sistemului național antigrindina și de creștere a precipitațiilor.…