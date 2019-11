Petiție online pentru salvarea cursei zilnice pe calea ferată dintre Oravița și Anina Una dintre cele mai frumoase rute pe cale ferata din țara trebuie salvata, iar ca autoritațile sa fie sensibilizate s-a lansat o petiție, pe internet. Este nevoie de cel puțin 5000 de voturi online pentru salvarea cursei zilnice de pe care ferata, Oravița – Anina. Cursa zilnica pe cale ferata, intre Oravița și Anina, urneaza […] Articolul Petiție online pentru salvarea cursei zilnice pe calea ferata dintre Oravița și Anina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dealtfel, ing. Otilia Simu, sef sectie, a expus intreaga activitate desfasurata pentru imbunatatirea calitatii infrastructurii, subliniind care au fost lucrarile de intretinere curenta si reparatii periodice realizate in cele zece luni care s-au scurs din acest an: „Activitatile pe care unitatea…

- Un tanar de 33 de ani a vazut moartea cu ochii, la Gaești. S-a urcat baut la volanul autoturismului sau Post-ul DAMBOVIȚA: Un șofer baut a forțat trecerea la nivel cu calea ferata apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ancheta penala la Brașov, dupa ce o operațiune de salvare s-a incheiat tragic. Un muncitor ingropat in pamant a fost decapitat de excavatorul folosit pentru salvarea sa. Un muncitor care fusese ingropat in pamant a fost lovit in plin, in cap, de lama excavatorului folosit pentru salvarea sa, informeaza…

- Joi 17 octombrie 2019 poliitii brileni au desfurat o aciune pentru prevenirea evenimentelor rutiere care se produc în zona trecerilor la nivel cu calea ferat din judeul Brila. În cursul zilei de ieri timp de 6 ore poliitii Biroului de Poliie Transporturi Brila împreun cu poliitii ruti...

- Ziarul Unirea VIDEO. Panica pe calea ferata: Locomotiva trenului care circula pe ruta Cluj-Viena a luat foc Joi dimineața, calatorii trenului internațional Cluj-Napoca – Viena au fost evacuați, in urma unui incendiu izbucnit la locomotiva garniturii. Locomotiva a fost decuplata, iar vagoanele s-au intors…

- O porțiune de trotuar dintr-o pasarela din Targu Jiu s-a desprins parțial, luni, și exista pericolul sa se prabușeasca peste calea ferata. Polițiștii din Gorj au recomandat administratorilor drumului sa semnalizeze problemele aparute și sa restricționeze circulația pana la rezolvarea lor, scrie Mediafax.Potrivit…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru reparatii la TN de la km 111 177 intre statiile Fetesti si Ciulnita proiectare si executie . Contractul a fost atribuit in data de 12 septembrie 2019, avand o valoare totala de 1.232.430 de lei. Obiectul…