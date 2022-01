Stiri pe aceeasi tema

- Programul „Masa calda” in școli continua și anul viitor, dupa cum a decis Guvernul. Beneficiari sunt prescolarii si elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat. “In perioada desfasurarii cursurilor, prescolarii si elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat vor…

- Directorul medical al Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala, Adrian Marinescu, a anuntat ca au fost confirmate inca doua cazuri de infectare cu Omicron. Este vorba despre doua femei, care au forme usoare de boala, fiind vaccinate complet. Una dintre femei a calatorit in Marea Britanie,…

- Romania se afla la un moment de cotitura. S-a facut insa un prim pas spre normalitate. Țara noastra are din nou un guvern deplin funcțional. Dupa mai multe luni de criza politica grava, avem un program de guvernare cu soluții la gravele crize actuale (sanitara, economica, energetica). Am lasat orgoliile…

- O procupare prioritara pentru senatorul liberal Cristian Niculescu-Tagarlaș o constituie adoptarea actelor legislative ce reglementeaza aspecte importante privind pandemia Covid 19, proiecte de legi precum certificatul verde obligatoriu pentru angajații bugetari și din zona privata, o masura care deși…

- Elevii din Romania vor studia, incepand de anul urmator, doua materii noi. Este vorba despre educație financiara și educație juridica. Klaus Iohannis a promulgat proiectul de lege. Conform documentului oficial, cursul de competențe antreprenoriale va deveni cursul de competențe antreprenoriale, financiare…

- Aproximativ 5.000 de puieți au fost plantați, sambata, pe malul Canalului Cama, din Giurgiu, de grupuri de voluntari, pe o suprafața de circa un hectar. A fost prima faza a unui proiect unic in Romania: plantarea unei paduri comunitare. Asociația ”MaiMultVerde”, cu sprijinul mai multor sponsori și al…