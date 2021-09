Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la Brasov, ca el nu si-a dorit un nou mandat de președinte al PNL, dar nu a vazut alta solutie. El a subliniat ca nu el a decis sa candideze contra lui Florin Citu, ci Florin Citu candideaza contra sa, chiar daca in momentul in care Orban si-a…

- Timisoara isi testeaza noul tramvai, produs de consortiul turco-german Bozankaya-Sileo. Vehiculul respecta standardele UE, are zero emisii de dioxid de carbon si depaseste un record mondial.

- Comisia de circulație de Primariei Timișoara a aprobat masuri care vizeaza traficul rutier, impuse de realizarea unor lucrari. Astfel, s-a decis inchiderea traficului rutier pe bd. Mihai Eminescu, pe tronsonul cuprins intre strazile Michelangelo și bd. Revoluției din 1989, in data de 17 august, intre…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne a declarat ca numarul cazurilor de COVID-19 este in crestere in Europa si ca in Romania sunt relaxate masurile mult mai mult decat t in alte tari

- Participantii la campania "PET=BILET", lansata de Metrorex, in parteneriat cu Eco Synergy si Rematholding, vor primi o cartela de metrou cu o calatorie in schimbul donarii a cinci deseuri, care pot fi PET-uri, sticle sau doze de aluminiu, informeaza joi prestatorul de transport public subteran.…

- Majorarea tarifelor la transportul in comun din București era necesara, in contextul in care nu a mai fost facuta de 13 ani iar costul real ar fi de aproape noua lei, susține primarul Nicușor Dan. „Tariful de calatorie pe transportul public in Bucuresti nu a mai fost majorat din anul 2008, timp in care…

- Avand in vedere cererea de transport, RATBV S.A. aduce la cunostinta calatorilor faptul ca in cursul zilei de luni, 21 iunie a.c., a doua zi de Rusalii, orarele de circulatie valabile ale mijloacelor de transport vor fi cele corespunzatoare ale unei zile de duminica. In vederea evitarii oricarei confuzii…

- Mijloacele de transport in comun de pe mai multe linii vor circula deviat, din cauza lucrarilor la carosabil de pe strada Banatul. Astfel, in data de 11.06.2021 și in intervalul 14.06.2021 – 16.06.2021, traseele liniilor Expres 7, S8 și M36 vor fi modificate, pe ambele sensuri de deplasare, intre bulevardul…