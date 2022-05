Pesticide: creșterea contaminării fructelor vândute în UE Rezultatele unui nou studiu publicat marți de PAN Europe arunca o umbra asupra ambiției Bruxelles-ului din 2020 de a reduce la jumatate utilizarea celor mai periculoase pesticide pana in 2030. Aproape una din trei probe (29%) este contaminata cu urme de pesticide chimice, fața de 18% in 2011. Reziduurile de pesticide chimice pe fructele cultivate […] The post Pesticide: creșterea contaminarii fructelor vandute in UE first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Reziduurile de pesticide chimice de pe fructele cultivate in Uniunea Europeana au crescut intre 2011 și 2019, deși statele membre ar fi trebuit sa limiteze utilizarea acestora in favoarea unor produse alternative, potrivit unui studiu al ONG-ului PAN Europe publicat marți și citat de AFP.

