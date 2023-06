Pești morți în barajul de la Târgu Jiu Mai mulți pești au fost fotografiați morți in barajul de la Targu Jiu. Cațiva pescari au observat peștii și au postat imaginile pe rețelele de socializare. Imediat au intrat in alerta reprezentanții Asociației Județene a Vanatorului și Pescarilor Gorj. Din primele verificari, nu ar fi vorba de un factor poluator in cazul morții peștilor.„Sunt foarte mulți factori care pot provoca mortalitate. Peștii, ca orice vietate, nu sunt nemuritori, au și ei dușmani de toate felurile…Din pacate din ce in ce mai mulți. In zona respectiva exista populații de rapitori care se hranesc cu acești pești și care-i… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

