Peștele care îți distruge sănătatea! Sigur îl consumi și tu! Nu e de mirare, deci, ca galantarele cu heringi, crapi, hamsii, macrou si alte specii de pesti sanatoase someaza si asteapta mult si bine sa le vina randul, mai ales daca ne gandim la pretul “gustosului” si accesibilului Pangasius. Si, totusi, daca ai sti de unde provine acest peste, te-ai mai incumeta sa il consumi, chiar daca e asa de ieftin? O scurta documentare privind aceasta specie hibrid de peste ne arata ca provine din apele Vietnamului, mai exact din raul Mekong, pare-se cel mai poluat din cauza numeroaselor fabrici din apropierea acestuia, ale caror deseuri ajung frecvent in apa. De… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

