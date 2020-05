Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica Timp de doi ani, pesta porcina africana a creat mari probleme proprietarilor de suine din Romania, zeci de focare fiind inregistrate in fiecare județ, din 2017 și pana la finalul lui 2019, iar la nivel național au fost semnalate 2.894 de focare, din care 2.260 au fost stinse pana la sfarsitul…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 153 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 280 de focare (dintre care un focar intr-o exploatatie comerciala), in timp ce in 21 de judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala, Sanitara Veterinara si pentru…

- Aproximativ 4.000 de porci de la o ferma din Burila Mare, județul Mehedinți, vor fi eutanasiati și in pericol este inca o crescatorie de suine, aflata in apropiere. In județ, pe fondurile de vanatoare, sunt active cinci focare de pesta porcina africana, potrivit Mediafax.Cu economia inchisa…

- Astfel, in județul Giurgiu, la data de 5 martie 2020, sunt active 60 focare de PPA in exploatații nonprofesionale, 96 de cazuri de PPA la porcii mistreți in 17 fonduri de vanatoare (208 morți și 98 vanați/uciși) Au fost stinse in total 188 de focare de pesta porcina africana. Informația a fost postata…

- Diagnosticul de pesta porcina africana a fost confirmat la un porc mistret gasit mort in albia raului Dorna, in municipiul Vatra Dornei. Acesta este primul caz de pesta porcina africana in judetul Suceava.

- Pesta porcina africana este mai periculoasa decat coronavirusul pentru Romania, iar pentru a o combate este nevoie de un pact transpartinic, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), George Scarlat."Pesta porcina africana a evoluat si politic…

- Un numar de 532 de focare de pesta porcina africana sunt in evolutie in 241 de localitati din 25 de judete din Romania, patru focare fiind in exploatatii comerciale si trei in exploatatii de tip A, informeaza marti Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…