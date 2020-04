Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pentru Dezvoltarea Filmului Romanesc (ADFR) a lansat o sesiune de acordare a unor granturi in valoare totala de 3.000 de euro in sprijinul artistilor independenti din industria cinematografica afectati de starea de urgenta instituita in Romania pe fondul pandemiei de Covid-19, potrivit…

- Mai mult de jumatate dintre romani se asteapta ca economia sa se confrunte cu o criza mai lunga de un an de zile din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit rezultatelor unui sondaj publicat luni de compania de analiza de date Nielsen.Sondajul Nielsen arata ca 54% dintre respondenti au apreciat ca…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, aflat la Piatra Neamt, a spus ca estimarile facute de specialiști indica un varf al pandemiei intre 20 și 25 aprilie. Nelu Tataru amintește ca, pentru ca estimarile actuale sa ramana realiste, e nevoie de cooperare din partea populației. „Avem o estimare ca in a doua…

- Jumatate din populatia lumii traieste sub restrictii din cauza pandemiei! Aproape patru miliarde de oameni din 90 de tari sunt afectati de masurile luate pentru limitarea raspandirii virusului. Ultima pe lista restrictiilor este Thailanda, unde autoritatile au suspendat si zborurile internationale pentru…

- Ucraina a raspuns la oferta de ajutor lansata de Elon Musk pe contul sau de twitter și a solicitat aparate de ventilat mecanic dupa ce patronul Tesla anunțase ca are la dispoziție și e dispus sa le ofere oriunde in lume. Aparatele de ventilat mecanic sunt o necesitate in multe țari, numarul acestora…

- In țara noastra, epidemia de Covid-19 ar putea atinge varful in a doua jumatate a lunii aprilie și abia in luna mai ar putea incepe relaxarea restrictiilor, a precizat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, la TVR1, in emisiunea Romania 9.

- Primarul din New York City, Bill de Blasio, a declarat joi ca, potrivit estimarilor preliminare, cel putin o jumatate de milion de new-yorkezi si-au pierdut sau isi vor pierde locurile de munca din cauza pandemiei de coronavirus, care a obligat autoritatile sa impuna oprirea activitatilor economice…

- Guvernul britanic a anunțat ca un milion și jumatate de oameni potențial vulnerabili la noul coronavirus vor fi contactați pentru a li se cere sa stea in casa pentru cel puțin doua saptamani.