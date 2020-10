Intr-o scrisoare deschisa adresata Guvernului și Ministerului de Finanțe și ANAF, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R) cere masuri urgente pentru evitarea falimentului acestor service-uri și creșterea șomajului. „Nu vom avea bani pentru plata taxelor in data de 25 noiembrie a acestui an, intrucat cele doua societați de asigurari care dețin 75% din piața RCA nu achita despagubirile conform legii, iar ASF a dovedit de-a lungul anilor ca este incapabila sa gestioneze aceste probleme care devin tot mai severe in fiecare zi de pasivitate a acestei instituții.…