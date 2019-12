Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis avertizari de ger și ninsori in urmatoarele zile, semn ca iarna se instaleaza in țara noastra. In zonele inalte stratul de zapada depașește deja jumatate de metru, iar imaginile cu ninsoarea proaspat cazuta sunt de poveste. Potrivit prognozei ANM, va ninge in aproape toate regiunile…

- Regele Spaniei Felipe al VI-lea si regina Letizia se afla de marti intr-o vizita fara precedent la Havana, care lanseaza festivitatile marcarii a 500 de ani de la infiintarea orasului, pe o insula aflata sub presiunea diplomatica a Statelor Unite, relateaza AFP potrivit Agerpres.Cuplul regal…

- Peste 54 la suta dintre cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant din judetul Salaj, majoritatea in mediul rural, nu sunt pazite sau dotate cu sisteme de monitorizare video. Mai mult de jumatate din unitatile de invatamant din judet nu au asigurata paza si nu dispun de sistem…

- Furtuni violente s-au abatut miercuri asupra capitalei Nicosia, dupa ce au trecut prin alte regiuni din Cipru, provocand daune si intreruperi de electricitate, relateaza Xinhua, potrivit AGERPRES.Citește și: Plecare de rasunet de la PRO TV! Cine paraseste postul dupa 15 ani Numeroase…

- Inundații puternice au loc in Spania, fiind afectata in special regiunea Valencia. In imaginile video pot fi vazute masini luate de șuvoaiele de apa. Școlile au fost inchise, iar peste un sfert de milion de copii au ramas acasa, au anunțat joi autoritatile, scrie Agerpres, citand AFP. In regiune a fost…

- Bill Gates a marturisit ca poarta o geanta plina cu carți aproape peste tot pe unde merge. Cunoscut ca un pasionat al lecturii, fondatorul Microsoft a dezvaluit titlurile pe care le are cu el in aceasta perioada. Intr-un interviu pentru Wall Street Journal, Bill Gates a spus ca citește aproape o carte…

- Pentru un veteran american, varsta este doar un numar! Si a demonstrat-o din plin, pentru ca - la 71 de ani - a reusit sa traverseze pe jos teritoriul Statelor Unite. Cu un rucsac in spate, a strabatut mii de kilometri si a ajuns la destinatia dorita in mai putin de patru luni.