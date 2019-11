Peste cinci tone de anghile, confiscate de poliţie în Europa Fortele de politie din zece tari europene au confiscat mai mult de cinci tone de anghile, o specie amenintata, vanduta la pretul aurului pe piata asiatica, in timpul unei ample operatiuni desfasurate timp de mai multe luni in Europa, a anuntat miercuri Europol, relateaza AFP. Operatiunea, care s-a desfasurat intre octombrie 2018 si aprilie 2019, a avut drept scop combaterea traficului de specii pe cale de disparitie in Uniunea Europeana. Ea a permis confiscarea a 5.789 kg de anghile, cu o valoare de 2.000 de euro pe kilogram. Pestii au fost ascunsi in pungi de plastic si valize, camuflati printre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Initial, Honda, al treilea producator auto din Japonia, informase ca va electrifica toate automobilele sale europene pana in 2025, scrie Agerpres. Vicepresedintele Honda pentru Europa, Tom Gardner, a declarat ca decizia va modifica in mod considerabil gama de masini oferite de companie.…

- Agentia europeana de cooperare intre fortele de politie a calificat aceste rezultate drept 'o imensa lovitura pentru piata drogurilor din Europa'.Operatiunea, inceputa in septembrie, a avut 'un impact important asupra retelelor de traficanti de droguri', perturband in special productia…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va accepta "șantajul" președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a amenințat ca va trimite în Europa milioane de migranți, în fața criticilor legate de ofensiva Turciei în Siria,…

- 'Asculta, Uniunea Europeana! Nu poti eticheta operatiunea noastra drept o invazie', a declarat Erdogan la Ankara. 'Atunci vom deschide portile si vom trimite 3,6 milioane de refugiati', a continuat presedintele turc, insistand ca operatiunea militara din Siria are ca obiectiv doar 'eliminarea terorii'.…

- Olanda ar prefera un Brexit fara acord (”no deal”), la 31 octombrie, unei prelungiri a incertitudinii iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), afirma ministrul olandez al Comertului Extern Sigrid Kaag intr-un interviu publicat luni, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Vine un moment…

- Acum 3 ani, am preluat o Romanie trista, dezbinata, care nu aparținea romanilor. Am preluat o Romanie a inechitaților salariale, a umilirii batranilor și tinerilor, a injustiției și subdezvoltarii. Am preluat o Romanie care mergea din inerție, fara un proiect de țara. O Romania in care Guvernul facea…

- Mercedes-Benz a intrat în atenția publicului dupa ce s-a aflat ca marca germana de automobile se folosește de senzorii de localizare instalați pe mașini pentru a recupera vehiculul în cazul în care proprietarii au plați restante. Deși sistemul de localizare este montat în majoritatea…

- Bolile cardiovasculare sunt principala cauza de deces la nivelul populatiei adulte si varstnice din Europa. Acestea reprezinta cauza a 42% dintre decesele inregistrate in randul populatiei masculine si respectiv 55% din decesele din randul femeilor din Uniunea Europeana. In Romania, aproximativ 60%…