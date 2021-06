Stiri pe aceeasi tema

- Peste 95% dintre romani doresc extinderea retelelor de gaze cu finantare din partea statului, ceea ce inseamna ca oamenii sustin politica actualului Guvern de a aloca fonduri catre aceste investitii, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Guvernul Romaniei nu va cere companiilor Romgaz si Nuclearelectrica sa majoreze, de la 50% pana la 90%, cota din profiturile pe 2020 ce va fi varsata la bugetul de stat sub forma de dividende, cum a facut recent in cazul a doua companii de utilitati, deoarece societatile energetice de stat au obiective…

- „Pana in 2024 avem un presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis, noi suntem in parteneriat cu presedintele Romaniei. Pana in 2024 mai este timp pentru a lua decizii.Sigur ca odata cu candidatura la functia de presedinte al PNL am in calcul si aceasta eventualitate, ca sunt un om serios care are o gandire…

- Declarațiile din ultima perioada ale ministrului Energiei, Virgil Popescu, ni-l arata pe acesta ca un mare fan al hidrogenului, noul combustibil-minune care ne-ar scapa de toate problemele, inclusiv de reducerea...

- Vrem sa finalizam in acest an Centrala de la Iernut, iar daca acest lucru nu se va putea face cu consortiul care a castigat licitatia in 2016 o vom finaliza fara acestia, pentru ca avem pregatit si scenariul B, si scenariul C, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, in cadrul conferintei "Aspen…

- Dezvoltarea rețelelor de energie electrica și gaze naturale reprezinta unul dintre obiectivele principale ale CJ Maramureș, iar pentru aceasta este nevoie de consolidarea unor parteneriate strategice intre CJ Maramureș și primarii pentru a gasi cele mai bune soluții și realizarea unor proiecte care…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat i-a solicitat ministrului Energiei, Virgil Popescu, sa intervina de urgența pentru deblocarea situației de la mina de uraniu de la Crucea, acolo unde minerii s-au blocat in subteran pentru a-și primi drepturile banești. Ioan Stan a spus ca ...

- Circa 700.000 de turisti romani sunt asteptati de hotelierii din Grecia, anul acesta, cu aproape 50% mai putin fata de numarul inregistrat in 2019, inainte de pandemie, a declarat, vineri, Grigorios Tassios, presedintele Asociatiei Hotelierilor din Grecia, aflat in vizita la Bucuresti.