Peste 900 de rachete antigrindină, lansate în ultima săptămână ”Saptamana care a trecut a fost foarte dificila in ceea ce priveste aparitia fenomenelor meteorologice extreme, prezente aproape in fiecare zi in toate regiunile tarii. Toate cele 6 Unitati de combatere a caderilor de grindina din cadrul SNACP au coordonat activitatile de interventii active in atmosfera pentru combaterea a peste 140 de celule convective cu grindina in formare, cu un consum total de peste 940 de rachete antigrindina”, conform autoritatilor. In zona protejata nu s-au inregistrat incidente sau pagube semnificative. In acest an, Sistemul antigrindina protejeaza aproximativ 2,3 mil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

