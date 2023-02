Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți oficiali au venit cu mesaje de condoleanțe pentru Ucraina, dupa tragedia, in urma careia a decedat intreaga conducere a Ministerului Afacerilor Interne. „Sunt cu gandul la familiile indoliate”, a transmis prim-ministra, Natalia Gavrilița. Totodata, ministra de Interne, Ana Revenco, a notat:…

- 364 de moldoveni au fost testați pozitiv la Covid-19, in ultima saptamana. In total 14 722 teste au fost efectuate. Totodata ,in perioada 26.12.2022 - 1.01.2023, trei persoane au fost rapuse de virus.

- 3.432 de cazuri saptamanale de coronavirus au fost raportate la precedentul bilanț, transmis de Ministerul Sanatatii pe 26 decembrie. Numarul cazurilor COVID saptamanale a crescut de la inceputul lunii decembrie. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri,…

- Ministerul Sanatații informeaza ca in ultima saptamina, perioada 12 decembrie - 18 decembrie, au fost inregistrate 448 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 in R. Moldova și șapte decese, transmite replica.

- Un microbuz plin cu moldoveni a fost lovit de un autocamion, in timp ce staționa. Cazul a avut loc in dupa amiaza zilei de luni, 12 decembrie, in apropiere de localitatea Szumowo din Polonia, anunța presa poloneza. Potrivit sursei, in urma impactului, patru moldoveni din microbuz și șoferul tirului…

- Astazi, 19 noiembrie 2022, in județul Alba au fost raportate 11 noi cazuri de COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sanatații. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 59.590 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 58.320 de persoane au fost declarate vindecate și…

- Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 32 persoane au fost reconfirmate pozitiv.In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 619, cu 18 mai multe fața de ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: Numar de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei: 124.635, dintre care 19 cazuri de la raportarea de ieri In ultimele 24…