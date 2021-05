Un fenomen național la care au participat sute de voluntari. Așa a descris medicul Dorel Sandesc, inițiatorul demersului și presedintele Asociatiei pentru ATI „Aurel Mogoseanu”, ediția a doua a Maratonului Vaccinarii – Maratonul care a dat tonul care a avut loc in weekend la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. In toata țara, la finele ... The post Peste 8.500 de persoane au fost imunizate la Maratonul Vaccinarii, ediția a doua. Ce au descoperit medicii la screening appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .