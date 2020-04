NICO lanseaza single-ul “Scopul si durata”

La 17 ani de la featuring-ul “Nu pot sa mai suport”, NICO are o noua colaborare cu Cabron, care ii compune noul single – “Scopul si durata”. Tot in 2003, Cabron i-a produs lui NICO o serie de melodii incluse pe albumul “Gand pentru ei”. In aceeasi perioada, NICO a colaborat si cu grupul “Codu Penal”, din care… [citeste mai departe]