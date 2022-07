Peste 81.000 de gorjeni sunt neasigurați medical Un numar record de persoane din Gorj nu sunt asigurate medical. Este vorba de peste 81.000 de gorjeni. Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Gorj deservește o populație de 351.707 persoane (conform datelor statistice comunicate la 01.01.2021) din care, la data de 30.06.2022 persoane asigurate erau 270.245(76,83%). Conform CAS Gorj, asigurați prin plata contribuției sunt 96.593 de cetațeni(27,46%); asigurați fara plata contribuției – 157.999 de cetațeni(44,92%)- pentru 8 categorii de persoane(inclusiv salariații din domeniul construcțiilor). Asigurați cu plata contribuției din alte surse- 15.272… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

