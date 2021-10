Stiri pe aceeasi tema

- Alte 1777 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 17 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Germania, 3-Ucraina, 2-Rusia, 2-Turcia, 1-Belgia, 1-Bulgaria. 1-Egipt. 1-Grecia, 1-Italia. Numarul total de teste efectuate –…

- Alte 1777 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 17 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Germania, 3-Ucraina, 2-Rusia, 2-Turcia, 1-Belgia, 1-Bulgaria. 1-Egipt. 1-Grecia, 1-Italia.

- Ziua Independentei reprezinta Ziua Nationala a Ucrainei, in care se sarbatoreste adoptarea Declaratiei de Independenta fata de Uniunea Sovietica, in anul 1991. Ziua Independentei este celebrata anual, in data de 24 august.Ucraina in ucraineana este o tara in Europa Orientala.Are frontiera cu Rusia in…

- Alte 485 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 414 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 32 sunt de import: 8-Italia, 6-Turcia, 4-Romania, 3-Rusia, 2-Bulgaria, 2-Ucraina, 2-Germania, 1-Belgia, 1-Canada, 1-Letonia,…

- Alte 485 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost inregistrate, astazi, in Republica Moldova, dintre care 414 in randul persoanelor nevaccinate.Din numarul total de cazuri, 32 sunt de import: 8-Italia, 6-Turcia, 4-Romania, 3-Rusia, 2-Bulgaria, 2-Ucraina, 2-Germania, 1-Belgia, 1-Canada, 1-Letonia,…

- Alte 196 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 12 sunt de import: 3-Italia, 2-Marea Britanie, 2-Rusia, 2-Turcia, 1-Belgia, 1-Germania, 1-Ucraina. Numarul total de teste efectuate – 4.438, dintre care 1.466 – teste Rapid -Antigen.…

- Alte 184 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 26 sunt de import: 5-Spania, 4-Italia, 3- Marea Britanie, 3-Turcia, 2-Romania, 2-Rusia, 2-Ucraina, 1-Belgia, 1-Danemarca, 1-Franța, 1-Germania, 1-Irlanda.