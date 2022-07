Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a provocat pana acum moartea a cel putin 3.000 de delfini in Marea Neagra, potrivit biologului ucrainean Ivan Rusev. "Spre deosebire de anii anteriori, delfinii mor acum din cauza activitatilor militare in Marea Neagra, din cauza razboiului barbar si fara sens" al Rusiei, a scris…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a anunțat ca pe coasta Marii Negre au fost instalate rachete anti-nava Harpoon, de fabricație americana, intr-un mesaj postat pe Facebook și citat de Le Figaro. In ultimele saptamani, Statele Unite și Danemarca au indicat ca ar putea livra astfel…

- ”Asteptam decizii importante pentru intarirea Flancului estic” Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. Tarile lumii traiesc o uriasa transformare si este important sa fie gasit drumul corect, iar razboiul pe care Rusia l-a declansat împotriva Ucrainei schimba în mod dramatic…

- ”E OFICIAL! Ucraina este scutita de taxe vamale in Uniunea Europeana pana pe 5 iunie 2023. Masurile pe care le-am votat pe 19 mai in Parlamentul European au intrat astazi in vigoare: timp de un an, produsele ucrainene vor fi exceptate de la plata taxelor vamale la intrarea in UE”, a scris, luni, pe…

- Mai multi delfini din Marea Neagra, raniti sau ucisi de sonarele militare antrenate in razboiul din Ucraina, au ajuns pe tarmurile Romaniei, Bulgariei, Turciei si Ucrainei, potrivit cercetatorului sef de la Parcul Natural Limanele Tuzlei din regiunea Odesa din sud-vestul Ucrainei, relateaza CNN. ”De…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va merge in Turcia in 8 iunie pentru a discuta despre crearea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene. „Lavrov va veni in Turcia pe 8 iunie impreuna cu o delegatie militara pentru a discuta, intre altele, despre instaurarea de coridoare…

- Ministerul britanic al Apararii sustine ca Rusia ar fi inregistrat in primele trei luni de razboi in Ucraina "un numar de morti similar" cu cel inregistrat de Uniunea Sovietica in timpul celor noua ani de razboi in Afganistan. "O combinatie de tactici slabe de nivel scazut, acoperire aeriana limitata,…

- Cercetatorii susțin ca delfinii au migrat spre țarmurile turcești și bulgare din cauza activitaților militare accentuate ale marinei ruse din Marea Neagra.Majoritatea delfinilor ar fi ramas blocați in plasele de pescuit, insa, și poluarea fonica provocata de echipamentele militare pot fi o cauza, completeaza…