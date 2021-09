Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 481 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.339 teste efectuate (din care 1.358 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (271), Lugoj (25), Giroc (13), Moșnița…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 285 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.332 teste efectuate (din care 465 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (173), Moșnița Noua (14), Dumbravița…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 199 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.610 teste efectuate (din care 913 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (118). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 316 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.448 teste efectuate (din care 969 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (196) și Lugoj (11). Coeficientul infectarilor…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca, in ultimele 24 de ore, la nivel național au fost raportate 4.004 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, fiind efectuate 19.673 de teste RT-PCR și 24.935 teste rapide antigenice. Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 165 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1355 teste efectuate (din care 584 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (96) și Jimbolia (11). Coeficientul infectarilor…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 117 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.103 teste efectuate (din care 882 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (63) și Lugoj (10). Coeficientul infectarilor…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 105 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.636 teste efectuate (din care 984 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (45) și Lugoj (12). La nivel național,…