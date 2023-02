Peste 6.600 de consumatori din Apuseni încă nu au energie electrică, în urma fenomenelor meto extreme înregistrate duminică noaptea Instituția Prefectului județului Alba a transmis noi informații in legatura cu dezastrul lasat in urma de ninsorile din ultimele zile. Potrivit instituției nu mai sunt raportate drumuri naționale și/sau județene cu circulație blocata. Mai exista insa avarii la rețelele de alimentare cu energie electrica: 133 PT cu 6678 utilizatori nealimentați. – Fenes parțial 1 PT […] The post Peste 6.600 de consumatori din Apuseni inca nu au energie electrica, in urma fenomenelor meto extreme inregistrate duminica noaptea first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni . Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

