- Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat ca un numar total de 18.217.156 de alegatori sunt inscriși pe listele electorale permanente și pot vota la alegerile prezidențiale 2019. Sunt, insa, aproape 20.000 de oameni care nu-și pot exercita dreptul, duminica, 10 noiembrie. Reprezentanții AEP au precizat…

- Saptamana viitoare, lugojenii sunt chemati la urne pentru a-si alege presedintele. Duminica, 10 noiembrie, lugojenii au de ales intre 14 candidati inscrisi in competitia pentru Palatul Cotroceni. Aproape sigur va exista si un al doilea tur de scrutin care va fi programat pe 24 noiembrie. Cele mai mari…

- In Republica Moldova vor fi deschise 37 de sectii de votare pentru alegerile prezidentiale din Romania la 10 noiembrie, un numar record, a anuntat ieri ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, informeaza Radio Chisinau, potrivit Agerpres. La ultimul scrutin au fost deschise 36 de sectii in Republica…

- Candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a reiterat, vineri, intr-o declaratie de presa, necesitatea unei dezbateri publice intre principalii candidati aflati in cursa alegerilor pentru Cotroceni. "Vreau sa-l invit din nou pe presedintele Klaus Iohannis, pe inca premierul…

- Mandatul de Președinte al Romaniei este de cinci ani, iar in data de 10 noiembrie va avea loc votul in țara la alegerile prezidențiale, intre orele 07.00 și 21.00. Al doilea tur de scrutin a fost programat sa aiba loc pe 24 noiembrie, tot in intervalul orar 07.00-21.00.Citește și: Curtea Constituționala,…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, si-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni. ”Sunt foarte bucuros ca poti sa va anunt: mi-am depus candidatura pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei si impreuna cu documentele mele am depus impreuna…

- In mai putin de trei luni, pe data de 10 noiembrie au loc alegeri prezidentiale in Romania, iar majoritatea partidelor si-au lansat deja candidatii in cursa pentru Cotroceni. Sunt bineinteles si candidati...

- In data de 10 noiembrie 2019 au loc alegeri prezidențiale in Romania. Majoritatea partidelor și-au lansat deja candidații in cursa pentru Cotroceni. La start s-au aliniat și cațiva candidați independenți. Pana la data de 25 august, lista candidaților la prezidențiale cuprinde 14 persoane. Alegerile…