Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6.000 de incendii forestiere au fost inregistrate in Rusia in ultimele saptamani, acestea devastand mai mult de 9.900 de kilometri patrati de padure, a anuntat sambata parchetul general, potrivit DPA, scrie agerpres.ro.

- Strainii care au fost in Brazilia in ultimele doua saptamani au interdicție sa patrunda pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, informeaza Agerpres.Anunțul afost facut de catre oficialii americani, la doua zile dupa ce taralatino-americana a devenit numarul doi la nivel mondial in privinta numaruluide…

- Exploatarile forestiere galopante din padurile native au contribuit in mod semnificativ la criza incendiilor de vegetatie din 2019-2020 din Australia, intensificand "severitatea si inflamabilitatea" focarelor, au descoperit oamenii de stiinta in urma unui studiu citat miercuri de agentia DPA.

- Exploatarile forestiere galopante din padurile native au contribuit in mod semnificativ la criza incendiilor de vegetatie din 2019-2020 din Australia, intensificand "severitatea si inflamabilitatea" focarelor, au descoperit oamenii de stiinta in urma unui studiu citat

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut miercuri în Rusia cu peste 3.300, un alt record zilnic pe plan national, ajungând la un total de 24.500 de cazuri, dupa doua saptamâni de crestere exponentiala, potrivit dpa, preluata de Agerpres. Astfel, numarul…

- Incendiile de vegetație uscata s-au inmulțit in ultima perioada, totuși sunt o obișnuința pentru pompierii mureșeni. Proprietarii de terenuri sau cei care cultiva pamanturile aleg focul ca metoda de curațare a resturilor, fara sa solicite aprobarile necesare. Pe langa pagubele produse asupra mediului,…

- 108 cazuri de noi de coronavirus au fost raportate duminica in China, in creștere fața de zilele anterioare. Este cel mai mare numar raportat in ultimele șase saptamani, potrivit Mediafax. 98 dintre cazurile noi sunt cetațeni care vin din afara țarii, a anunțat Comisia Naționala de Sanatate. Orașele…

- Deși parea ca situația este sub control iar numarul cazurilor scadea zilnic autoritatile chineze au raportat, pentru duminica, 108 cazuri noi de infectare cu Covid-19, cu noua mai mult decat in intervalul anterior, acesta fiind cel mai mare numar de imbolnaviri inregistrat in tara in mai mult de…