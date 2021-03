Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 11 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 845.352 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, pana acum 774.277 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- ​4.064 de cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, bilanțul epidemic ajungand la 824.995, din care 754.335 pacienți vindecați, informeaza Grupul de Comunicare Strategica in raportarea de astazi. Numarul de teste efectuate a fost de 25.191 RT-PCR și 8.604 teste rapide antigenice.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 2 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 808.040 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, pana acum 744.040 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca pana astazi, 27 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 799.164 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, pana acum 738.569 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 25 februarie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 791.971 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 733.616 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca pana astazi, 18 februarie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 771.843 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 717.179 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- OFICIAL| 1.319 cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 746.637 de imbolnaviri. 80 decese au fost raportate și 958 de persoane sunt internate la ATI Luni, 8 februarie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana…

- "Pana astazi, 25 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 612.373 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 530.308 pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 3.812 cazuri noi…