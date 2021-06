Stiri pe aceeasi tema

- Drumul forestier Valea Lunga este un drum pietruit. Pe partea stanga a acestuia se afla paraul Cheii. In zona Cheile Rașnoavei sub acțiunea repetata a apelor a fost distrusa protecția malului și a terasamentului. Din aceasta cauza lucrarile de consolidare au fost esențiale pentru prevenirea distrugerii…

- Studenții din Brașov, care nu s-au imunizat au șansa de a face acest lucru chiar in campusul Universitații Transilvania. Conducerea Universitații Transilvania anunța ca a demarat marți, o campanie de vaccinare pentru studenți. Astfel, toti cei care vor sa se vaccineze sunt așteptați, intre orele 08.00-16.00,…

- Copiii de gradinita si din ciclul primar, precum si cei din scolile speciale vor merge miercuri la cursuri indiferent de incidenta COVID-19, iar in localitatile unde aceasta este sub 1 la mia de locuitori vor reincepe scoala cu prezenta fizica si elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a…

- Cadrele didactice care nu sunt vaccinate ar putea preda doar online, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, care susține ca “ e o presiune din ce in ce mai mare din partea parinților”. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat marți, intr-o conferința desfașurata la Ploiesti, ca vaccinarea…

- Lucian Patrașcu, consilier local, liderul grupului consilierilor locali PSD Brașov, atrage atenția Executivului Primariei despre un subiect foarte important și intens dezbatut de brașoveni, zilele acestea, respectiv problema parinților care nu au unde sa iși lase copiii in perioada vacanței prelungite.…

- Gradina Zoologica din Noua iși modifica programul, pentru vacanța prelungita a elevilor. Astfel, in perioada vacanței școlare, Zoo Brașov va fi deschisa inclusiv in zilele de luni 5 aprilie, 12 aprilie, 19 aprilie, 26 aprilie și 3 mai, conform orarului normal (intre orele 09:00 și 20:00). Potrivit reperezentațiilor…

- Traficul se desfașoara cu dificultate pe drumul național care leaga municipul reședința de stațiunea Poiana Brașov, din cauza unui brad ca re s-a rupt sub greutatea zapezii. Tronsonul de drum de la Livada Poștei pana in stațiune este administrat de Primaria Brașov. Daca apreciezi acest articol, te așteptam…