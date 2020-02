Peste 60% dintre analiştii CFA România consideră că preţurile proprietăţilor imobiliare sunt supraevaluate Mai mult de jumatate (62%) dintre analistii CFA Romania considera ca preturile proprietatilor imobiliare din principalele orase sunt supraevaluate, iar un procent aproape similar (61%) estimeaza majorarea dobanzilor pentru scadente scurte. "Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (februarie 2021/februarie 2020) a inregistrat o valoare medie de 4,04%. Sunt de remarcat anticipatiile privind majorarea ratelor de dobanda atat pentru scadentele scurte (ROBOR 3M) cat si pentru cele lungi (obligatiuni suverane cu scadenta 5Y /5 ani/ denominate in RON), peste 61% si respectiv 64% dintre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

