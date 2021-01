Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat joi ''tristetea'' si ''furia'' dupa luarea cu asalt, in ajun, a sediului Congresului din Washington de catre sustinatori ai lui Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine…

- Congresul Statelor Unite a ratificat joi victoria presedintelui ales, democratul Joe Biden, in scrutinul american din 3 noiembrie, transmit Reuters, AFP si EFE. Aceasta este ultima etapa inaintea investirii lui Joe Biden, intr-o ceremonie prevazuta pentru 20 ianuarie. Vicepresedintele republican in…

- Membrii Congresului s-au baricadat in interior, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului de la Washington, miercuri, in ziua in care urma sa fie validata victoria lui Joe Biden la alegerile din 3 noiembrie 2020. Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump…

- Femeia decedata miercuri dupa a fost ranita de glont in sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt si era o sustinatoare infocata a presedintelui Donald Trump care traia in sudul Californiei, au informat media americane citand familia ei, scrie AFP. "Femeia era Ashli Babbitt, care…

- "Femeia era Ashli Babbitt, care a fost militar timp de 14 ani si a efectuat patru desfasurari cu armata aerului americana", potrivit canalului de televiziune KUSI, care a discutat cu sotul ei.Ashli Babbitt, care deocamdata nu a fost identificata oficial de politie, traia in regiunea San Diego, in sudul…

- Femeia decedata miercuri dupa ce a fost ranita de glont în sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt si era o sustinatoare înfocata a presedintelui Donald Trump care traia în sudul Californiei, au informat media americane citând familia ei, scrie Agerpres,…

- Congresul Statelor Unite ar fi trebuit sa valideze miercuri victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din Statele Unite, insa procesul a fost suspendat, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului din Washington. La inceputul lunii noiembrie, democratul Joe…

- Primarul capitalei americane Washington, Muriel Bowser, a decretat miercuri stare de asediu pentru 24 de ore. Dupa ce președintele in exercitiu Donald Trump le-a cerut sustinatorilor sai sa mearga si sa protesteze impotriva certificarii de catre senatori a victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidențiale,…