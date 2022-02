Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscut pentru calatoriile in intreaga lume, vloggerul roman, Catalin Stanciulescu a vizitat recent Iașul. Acesta a observat cat de ”colorat” este orașul celor șapte coline și l-a comparat cu Bucureștiul. Intr-un clip filmat și postat pe rețelele de socializare Backpackyourlife, așa cum este cunoscut…

- Un radiator așezat chiar langa pat sau aproape de alte materiale combustibile, o soba nesupravegheata, chibrituri, brichete sau substanțe inflamabile lasate la indemana copiilor pot fi periculoase. Astazi dimineața in jurul orei.08.00 s-a produs un incendiu in localitatea Vladomira, comuna Trifești,…

- Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, unde in urma unui incendiu au murit mai mulți pacienți internați la ATI, nu corespunde normelor de funcționare. Acesta nu indeplinește cerințele legale și ar trebui inchis. Prezent acolo intr-o vizita, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, s-a opus acestei…

- Guvernul are in plan sa adopte un act normativ prin care centralele pe gaz vor fi interzise la blocurile nou construite, iar investitorii vor fi nevoiți sa identifice alte soluții pentru asigurarea incalzirii locuințelor. Nu e clar cand va fi luata aceasta masura, dar nu se mai pune problema de oportunitate…

- Cu 44 de proiecte inscrise pe ordinea de zi, consilierii judeteni se reunesc astazi la Biblioteca Centrala Universitara in ultima sedinta ordinara din acest an. Dupa ce vor stabili taxele si tarifele ce tin de administratia judetului, alesii se vor pronunta asupra mai multor proiecte de investitii la…

- La Iași vor ajunge 6,5 milioane lei, in timp ce Clujul și Timișoara vor primi fiecare cate 9 milioane lei. Alte alocari vor fi la Sibiu (6,6 mil. lei), Craiova (8,7 mil. lei), Bacau (7,9 mil. lei) și Suceava (3,7 mil. lei). In total, alocarile bugetare trec pragul de 51 milioane lei, iar banii vor fi…

- Traficul este blocat luni dimineata pe DN2, in localitatea buzoiana Costesti, din cauza unui accident soldat cu decesul unei persoane. ”Circulatia rutiera este blocata in prezent pe ambele sensuri de mers ale DN 2, in localitatea Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un accident rutier,…

- Un tanar din China și-a vandut un rinichi in urma cu zece ani pentru a-și achiziționa un telefon scump. In prezent, baiatul regreta decizia luata, asta pentru ca acum se confrunta cu probleme de sanatate extrem de grave, avand insuficiența renala. Adolescentul este imobilizat la pat și zilnic face dializa.