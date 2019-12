Polițiștii buzoieni au ridicat, in vederea confiscarii, peste 500 kg de articole pirotehnice in urma perchezițiilor efectuate sambata dimineața in locații din zona Simileasca, cartierul Poșta și la puncte de lucru de pe Cuza Voda. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Buzau – Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de […] Articolul Peste 500 kg de articole pirotehnice confiscate de la doi buzoieni – tata și fiu – in urma perchezițiilor de sambata dimineața apare prima data in Opinia Buzau .