Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de soferi au ramas fara permise de conducere in Sambata Mare. Au fost semnalate aproape 800 de infracțiuni, 33 de persoane fiind reținute.In ultimele 24 de ore, structurile MAI au intervenit la 4.437 de evenimente, 3.

- Peste 500 de soferi au ramas fara permise de conducere in Sambata Mare. Au fost semnalate aproape 800 de infracțiuni, 33 de persoane fiind reținute. In ultimele 24 de ore, structurile MAI au intervenit la 4.437 de evenimente, 3.066 dintre acestea fiind legate de menținerea ordinii publice, iar 1.371…

- In numai 24 de ore, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 107 sanctiuni contraventionale și au retinut 18 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate in trafic. Politistii au acționat si pentru prevenirea si combaterea vitezei excesive, aparatele…

- Acțiune de amploare a polițiștilor de la autostrazi, in weekend, pe A1. Oamenii legii au desfașurat controale pe tronsonul Marigina-Nadlac și au descoperit mai mulți șoferi care au incalcat normele rutiere. Doi dintre ei circulau cu peste 200 kilometri la ora, iar un altul conducea o autoutilitara și…

- In perioada 17-19 martie, Serviciul Rutier impreuna cu formatiunile rutiere din cadrul I.P.J. Suceava au organizat si executat acțiuni pentru prevenirea accidentelor produse pe fondul vitezei excesive/neadaptate, ocazie cu care au fost aplicate 619 sancțiuni contravenționale in valoare de 316.920 de…

- Drogați sau doar iritați de incompetența unora? Mai mulți șoferi din Baia Mare au fost testați cu dispozitive folosite de polițiști, iar rezultatele aparaturii din dotare a oferit rezultate pozitive. Ulterior, dupa ce oamenii și-au dovedit nevinovația prin probelele biologice, polițiștii s-au gandit…

- Polițiștii din municipiu, impreuna cu cei ai orașelor Ineu și Chișineu-Criș, au desfașurat mai multe acțiuni preventive, pe raza de competența, cu scopul reducerii riscului... The post Acțiuni ale polițiștilor rutieri in Ineu și Chișineu-Criș. Cați șoferi au ramas fara permis appeared first on Special…