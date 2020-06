Peste 50% din stațiile de apă din Dolj nu au autorizație sanitară Apa este plina de nitriți și bacterii. La o parte din stații, DSP a respins avizul sanitar, iar altele nici nu au mai venit la autorizare, dupa ce fusesera respinse anterior. Nimeni nu știe oficial de ce au murit cei doi copii din Argetoaia in 2015, dupa ce s-a spus ca s-au intoxicat cu apa infestata. Doar 47 din cele 99 de stații de apa din județul Dolj sunt autorizate sanitar, informeaza Direcția de Sanatate Publica (DSP) Dolj, la solicitarea GdS. Potrivit reprezentanților DSP, 18 stații au primit notificari de respingere dupa ce a fost analizata potabilitatea apei, ele avand depașiri ale limitelor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

