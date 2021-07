Peste 50 de sate din estul Rusiei, afectate de un fum toxic degajat de incendiile forestiere violente

Incendiile forestiere violente din estul Rusiei devin un pericol tot mai mare pentru oameni in conditiile in care autoritatile din regiunea siberiana Iacutia au avertizat duminica ca peste 50 de sate sunt afectate de un fum toxic, relateaza dpa.



Fumul degajat de incendii a ajuns si in orasul Iakutk. Autoritatile i-au sfatuit pe locuitorii din zonele afectate sa poarte masti de protectie in aer liber si sa izoleze ferestrele si usile cu carpe umede pentru a preveni patrunderea fumului in casele lor.



In week-end, situatia s-a agravat desi pompierii anuntasera ca au inregistrat…