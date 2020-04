Peste 50 de milioane de oameni traiesc in exil in propria lor tara dupa ce si-au parasit locuintele din cauza razboaielor sau catastrofelor, constituind o populatie deosebit de vulnerabila in fata riscurilor legate de pandemia de COVID-19, avertizeaza Observatorul pentru situatiile de deplasare interna (IDMC), in ultimul sau raport, citat marti de AFP si dpa. Nu mai putin de 33,4 milioane de oameni au fost nevoiti sa-si abandoneze caminele in 2019, ramanand intre granitele propriei tari, ceea ce a ridicat numarul total de persoane deplasate in plan intern la nivelul record de 50,8 milioane, subliniaza…