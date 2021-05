Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a anuntat ca peste 50 de milioane de vaccinuri au fost administrate pana in prezent, in Anglia. El a apreciat acest lucru ca fiind "unul dintre cele mai mari si mai importante eforturi nationale din istoria noastra”.Conform datelor NHS…

- Bilant COVID-19. Infectiile cu noul coronavirus din Marea Britanie revin la nivelurile observate la sfarsitul verii trecute, cu aproximativ una din 1.000 de persoane infectate, sugereaza datele Office for National Statistics. In saptamana pana la 24 aprilie, infectiile au scazut in toate cele patru…

- Magazinele neesențiale, saloane de infrumusețare și salile de sport s-au redeschis de luni in Anglia și Țara Galilor, intr-o prima etapa importanta de relaxare a masurilor dupa patru luni de carantina, scrie BBC. De asemenea, terasele și restaurantele vor primi clienți in spații deschide.Peste 32 de…

- Șapte persoane vaccinate cu serul anti-Covid de la AstraZeneca au murit in urma formarii unor cheaguri de sange in Marea Britanie, dintr-un total de 30 de cazuri raportate pana acum, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Anunțul a fost facut de agenția britanica de reglementare in domeniul medicamentelor…

- Dintre cele 1,1 milioane de persoane din Marea Britanie care susțin ca s-au testat pozitiv COVID-19, majoritatea (91,2%) au raportat ca se confrunta cu cel puțin un simptom in momentul primei infecții cu coronavirus. Acest procent a fost insa mai mare (97,1%) in randul celor care au avut prima data…

- Turcia a înregistrat peste 40.000 de cazuri de Covid-19 în 24 de ore, cel mai mare numar zilnic de la începutul pandemiei, potrivit cifrelor oficiale publicate joi seara și citate de AFP.Potrivit ministrului sanatații Fahrettin Koca, 40.806 de cazuri noi de coronavirus au fost…

- Romania a depașit astazi pragul de doua milioane de persoane vaccinate anti-Covid, la trei luni de la debutul campaniei de vaccinare. Cu ambele doze, pana acum, au fost vaccinați peste 1 milion de romani. In total au fost administrate pana acum peste 3 milioane de doze. In aceasta dimineața, la ora…

- Peste 10 milioane de persoane au primit o doza de vaccin anti-COVID-19 in Turcia, arata cifre publicate luni de Ministerul Sanatatii si citate de DPA, potrivit AGERPRES. Aproximativ 7,6 milioane de persoane au primit doar prima doza pana acum, in timp ce 2,4 milioane si a doua. Citește…