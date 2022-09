Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații au fost incarcerați sambata dimineața și vor ramana pana duminica in condițiile similare pe care le au deținuții de rand, a declarat ministrul belgian al Justitiei, Vincent Van Quickenborne, citat de AFP și Agerpres . 55 de judecatori s-au oferit voluntari și vor petrece weekendul intr-un…

- Pronuntarea in "Cazul Caracal", in care inculpatul Gheorghe Dinca este trimis in judecata pentru omor, trafic de persoane si alte infractiuni in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a fost amanata din nou, vineri, de magistratii Tribunalului Olt, fiind stabilit un nou…

- Locuitorii unui bloc din Tiraspol sunt in impas din cauza unei vecine care si-a transformat apartamentul in groapa de gunoi. Oamenii spun ca, din cauza mizeriei, in tot blocul misuna gandaci, iar mirosul a devenit insuportabil.

- Katerina Siniakova (26 de ani, 86 WTA) traverseaza o perioada dificila in plan personal: bunicii din partea tatalui traiesc la Moscova, iar cehoaica nu știe cand ii va putea vizita. Jucatoarea ceha, invinsa de miercuri a Anei Bogdan in turul secund la Varșovia, nu se afla in cel mai bun moment al sau…

- O noua lege va permite judecatorilor sa inchida pe viața șoferii criminali. Legea actuala le permite judecatorilor sa ii condamne pe șoferi doar pentru o perioada maxima de 14 ani, dar, incepand de marți, un șofer care ucide ar putea fi inchis pe viața, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele…

- Vantul și temperaturile ridicate din ultima perioada au format nori groși de praf roșiatic deasupra unei localitați din Maramureș. Oamenii care locuiesc in zona au ajuns la limita disperarii și spun ca respira aerul incarcat cu praf de steril de ani de zile, fara ca nimeni sa-i ajute. Iar in acest timp,…

- Ministrul ucrainean al justitiei, Denis Maliuska, le-a prezentat reporterilor o tabara pentru prizonieri de razboi rusi, localizata in vestul tarii, a anuntat marti ministerul sau, informeaza dpa, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…