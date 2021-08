Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al pensionarilor era, la sfarsitul lunii martie 2021, de 4.902.657 persoane, in scadere cu 41.097 persoane fata de perioada corespunzatoare a anului 2020 si cu 28.711 fata de sfarsitul lunii decembrie 2020, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Din total,…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale lauda inițiativa societații civile de a identifica și implementa soluții pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, imbunatațirea acestora și de a crește numarul de profesioniști din domeniul asistenței sociale Confederația Caritas…

- Intr-un inverviu acordat Ancai Alexandrescu, o fosta angajata care a fost șefa de echipa a relatat faptul ca oamenii erau pontați fictiv, pentru a fi platiți mai puțin, dar și pentru a justifica sumele prezentate spre decontare Primariei sectorului 1.Sistemul folosit era evitarea pontarii in zilele…

- Declaratiile premierului si ale ministrului Muncii privind producerea unui colaps in sistemul public de pensii provoaca teama si neliniste membrilor Federatiei Nationale a Pensionarilor din Romania (FNPR), potrivit unui comunicat transmis vineri de organizatia de pensionari. Prin urmare, FNPR solicita…

- MIERCURI: Laboratorul mobil aflat in proprietatea municipiului Sebeș va fi oprit pentru intreținerea și service-ul echipamentelor de monitorizare a calitații aerului Miercuri, 26 mai 2021, vor fi operate servicii de intreținere și service pentru sistemul de echipamente pentru monitorizarea calitații…

- Numarul total de persoane cu dizabilitati era, la finele anului trecut, de 857.638 de persoane, rata acestora, raportat la populatia Romaniei, fiind de 3,87%, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Din totalul persoanelor cu dizabilitati, 98,03% (840.727 persoane)…

- Un numar de 48.031 copii se aflau in sistemul de protectie speciala, la finele anului trecut, din care 13.961 copii (29,07%) beneficiau de masura de protectie speciala in servicii de tip rezidential. Dintre acestia, 10.968 copii se aflau in servicii de tip rezidential publice si 2.993 copii se aflau…

- Un numar de 48.031 copii se aflau in sistemul de protectie speciala, la finele anului trecut, din care 13.961 copii (29,07%) beneficiau de masura de protectie speciala in servicii de tip rezidential. Dintre acestia, 10.968 copii se aflau in servicii de tip rezidential publice si 2.993…