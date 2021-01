Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea de votare în Secția 551 din București, Sectorul 3, a fost suspendata provizoriu dupa ce doi membri din comisia de votare au fost depistați pozitiv la COVID-19 dupa un test efectuat în aceasta saptamâna. Revenim cu detalii.

- Sase dintre componentii FC Farul Constanta au fost depistati pozitiv cu Covid 19.Patida de fotbal Universitatea Cluj FC Farul Constanta, programata maine, in etapa a 11 a a Ligii a 2 a, nu se va mai disputa la aceasta data, dupa ce au fost depistate cazuri de Covid 19 la formatia de pe litoral.In urma…

- Echipa de fotbal SCM Gloria Buzau a anuntat, miercuri, ca in urma efectuarii testelor pentru COVID-19, trei fotbalisti, Dragos Huiban, Adi Marian Chica-Rosa si Marius Ionita, au fost depistati pozitiv. "Sport Club Municipal Gloria Buzau anunta ca, din nefericire, in urma efectuarii testelor pentru SARS-CoV-2,…

- Ioan Turc a fost testat pozitiv la infecția cu noul tip de coronavirus. Sunt peste 50 de angajați ai Primariei Bistrița depistați cu COVID 19, pana la aceasta ora. Focarul COVID 19 de la Primaria Bistrița pare ca nu se mai stinge. Tot mai mulți angajați ai instituției sunt depistați pozitiv, din intregul…

- 8.262 de cazuri noi de coronavirus din peste 31.000 de teste prelucrate, in ultimele 24 de ore. De ieri pana azi, alti 186 de pacienti au murit, iar numarul deceselor a ajuns la 9.261. In stare grava, la terapie intensiva sunt internati 1.174 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 332 cazuri noi de…

- 35 de judecatori, grefieri si alti angajati din Sibiu, depistați pozitiv Foto: MApN 35 de judecatori, grefieri si alti angajati ai Tribunalului si Judecatoriei Sibiu au fost diagnosticati cu COVID-19, în urma testarii întregului personal, dupa aparitia unor cazuri în cadrul instantelor,…

- Alte 833 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 1 caz este de import (Rominia). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 71 089 cazuri. Total teste efectuate –3636 dintre care primar – 3279 si repetat – 357.…

- Doi fotbalisti si o persoana din staff-ul auxiliar au fost depistati pozitiv in lotul echipei de fotbal Universitatea Craiova, in urma ultimelor teste pentru coronavirus efectuate, a anuntat, joi, gruparea olteana. "Din pacate, in urma unei noi testari Covid-19, doi fotbalisti ai echipei noastre au…