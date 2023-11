Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.000 de romi din peste 400 de comunitati se reunesc duminica la Sala Palatului din Capitala, la Congresul organizat de Asociatia Partida Romilor „Pro-Europa” (APRPE) . Desi la organizatorii au anuntat prezenta mai multor politicieni, inclusiv a lui Nicolae Ciuca si Kelemen Hunor, singurul care…

- Trenurile care urmau sa soseasca sau sa plece din Gara de Nord inregistreaza sute de minute intarziere in urma grevei declanșate vineri dimineața de angajații de CFR. Cea mai mica intarziere a unor trenuri care urmau sa soseasca in Capitala este de 80 de minute, fiind trenuri asteptate de la Pitesti,…

- Marcel Ciolacu a confirmat, marți, informațiile aparute pe surse politice conform carora PSD și PNL poarta negocieri secrete pentru liste comune la cele patru randuri de alegeri de anul viitor. Jurnaliștii de la Libertatea au scris chiar ca cele doua partide ar vrea sa constituie „Blocul democratic”,…

- Premierii Romaniei, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au probleme cu motorina. Daca pentru actualul prim-ministru scumpirea prețului la motorina e fireasca, pentru ca acest combustibil „se folosește in razboi”, pentru fostul premier Ciuca, problema era reprezentata de faptul ca „țara noastra nu produce…

- Trei indivizi sunt suspectați ca au dat atacuri in București de unde au furat peste 190.000 de euro din mai multe mașini parcate. Mai multe percheziții au avut loc, luni dimineața in Capitala, dar și in județul Ilfov. Cea mai mare captura a hoților a fost de 180.000 de euro, bani lasați de proprietar…

- Andrei Baciu, fostul președinte al Comitetului de Coordonare a vaccinarii anti-COVID, CNCAV, a primit o noua demnitate publica, fiind numit, de catre premierul Marcel Ciolacu, npul președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. In ultimii 7 ani, chiar daca a fost retras dupa cateva ore de la…

- Europarlamentarul Mihai Tudose le-a amintit celor de la PNL ca in perioada in care Nicolae Ciuca era premier spuneau ca ”acum componeta liberala primeaza in Guvern”. Acum, Marcel Ciolacu este premier, iar principiul trebuie sa se aplice și in sens invers. ”Noi susținem de un an și jumatate impozitul…

- Nicolae Ciuca, președintele PNL, a declarat marți, in contextul pachetului de masuri fiscale, ca ”nu s-a problema ca Marcel Ciolacu sa negocieze cu mandatul pe masa”. Declarația lui Ciuca vine in contextul interviului oferit de Marcel Ciolacu luni seara la Aleph News, unde a menționat ca daca PNL nu…