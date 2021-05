Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat startul la Maratonul Vaccinarii de la Spitalul Clinic Militar de Urgența „Dr. Victor Popescu” din Timișoara! Toți timișorenii și nu numai sunt așteptați, 24 de ore din 24, incepand de astazi, sa se vaccineze, fara sa faca vreo programare. Vaccinarea se va realiza doar pe baza prezentarii buletinului.…

- Zeci de persoane stau la rand, de la primele ore ale diminetii de marti, la Spitalul Clinic Militar de Urgenta ‘Dr. Iacob Czihac’ Iasi, unde, timp de opt zile, se desfasoara un maraton al vaccinarii impotriva COVID-19. In prezent, o persoana trebuie sa astepte aproximativ 30 de minute pentru a fi vaccinata…

- De doua zile, Spitalul Clinic Militar „Dr. Victor Popescu” din Timișoara a operaționalizat o echipa mobila de vaccinare formata din dr. Condor Alina, asistent medical Berariu Ana, registrator plt. Neacșu Robert și un paramedic asigurat de ISU zonal. Echipa medicala va acționa pentru imunizarea populației…

- Prefectura Dolj a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 78 de cazuri noi de COVID-19, la 510 teste efectuate. Situația epidemiologica a județului, conform raportarii zilnice a Direcției de Sanatate Publica Dolj, se prezinta astfel: Numar probe alocate de DSP – 138Numar probe recoltate…