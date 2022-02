Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de elevi romani aflați la un concurs de robotica din Sankt Petersburg, in Rusia, a fost obligata de organizatori sa inlature steagul Romaniei de pe stand și de pe robot.Din echipa fac parte o studenta de la Facultatea de Automatica și Calculatoare a Universitații Politehnica din București,…

- O echipa de elevi romani aflați la un concurs de robotica din Sankt Petersburg, in Rusia, a fost obligata de organizatori sa inlature steagul Romaniei de pe stand și de pe robot.Din echipa fac parte o studenta de la Facultatea de Automatica și Calculatoare a Universitații Politehnica din București,…

- A murit un iesean care a fost printre primii angajati ai companiei Microsoft la sediul central din Redmond, Washington, Statele Unite ale Americii, in urma cu aproape 27 de ani. Cezar Ungureanasu, originar din Iasi, s-a stins din viata saptamana trecuta, in urma unui infarct. El avea 53 de ani. Aproape…

- Politehnica din Bucuresti si-a consolidat in primele zile ale acestui an reputatia deja solida de fabrica de milionari dupa ce o companie infiintata de doi absolventi ai sai a fost achizitionata de gigantul mondial al industriei de advertising Publicis. Este vorba de Tremend Software, un furnizor de…

- Senatul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) a avizat procedura de admitere pentru anul universitar 2022 - 2023. Principiul fundamental, introdus in premiera de Politehnica ieseana in 2017, nu se modifica nici anul acesta: un student se poate inscrie cu o singura taxa si un singur…

- Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare a Universitații Politehnica Timișoara) a lansat o noua inițiativa. „ELECTRO ARt”. Aceasta are drept scop crearea unei punți de conectare intre arta contemporana și tehnologia prezenta in comunitatea studențeasca din cadrul Universitații…

- „ELECTRO ARt” este o noua inițiativa a Ligii AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare a Universitații Politehnica Timișoara) și are drept scop crearea unei punți de conectare intre arta contemporana și tehnologia prezenta in comunitatea studențeasca din cadrul Universitații…

- Robotul care spune plugușorul este, in aceste zile, principala atracție in Galați. Un robot umanoid, pe nume Alpha One Pro, achiziționat de Universitatea Dunarea de Jos din galați a fost programat de studenții romani de la automatica sa cante Plugușorul. Vocea este una inregistrata și aparține chiar…