Stiri pe aceeasi tema

- Doua firme care exploatau ilegal agregate minerale din albia majora a raului Somesul Mic s-au ales cu sesizari penale, in urma unor controale efectuate de inspectorii Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Somes-Tisa. Cele doua perimetre de exploatare erau amplasate in extravilanul comunei clujene Bontida,…

- Doua firme care exploatau ilegal agregate minerale din albia majora a raului Somesul Mic s-au ales cu sesizari penale, in urma unor controale efectuate de inspectorii Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Somes-Tisa. Cele doua perimetre de exploatare erau amplasate in extravilanul comunei clujene Bontida,…

- Inspectorii Administrației Bazinale de Apa (ABA) Someș-Tisa au constatat, ca urmare a unei sesizari, ca doua societați comerciale au exploatat ilegal agregate minerale din albia majora a raului Someșul Mic. Cele doua perimetre de exploatare a agregatelor minerale erau amplasate in extravilanul comunei…

- Doua societați comerciale care au exploatat ilegal agregate minerale din albia majora a râului Someșul Mic au fost depistate de Administrația Bazinala de Apa Someș-Tisa (ABAST). Cele doua perimetre de exploatare a agregatelor minerale erau amplasate în extravilanul comunei Bonțida…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral A.B.A.D.L va interzice evacuarea in Marea Neagra si in lacurile dobrogene a apelor de epuisment provenite din fundatiile imobilelor aflate in constructie pe litoralul romanesc.Masura este absolut necesara pentru pastrarea starii ecologice bune a marii si…

- Administrația Bazinala de Apa Someș-Tisa anunța ca, miercuri, au fost colectate cantitați foarte mari de deșeuri de la barajul plutitor din cartierul Grigorescu.”Astazi, 22 aprilie 2020, angajații noștri din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Cluj au realizat o acțiune de igienizare, pentru a…

- Administratia Bazinala de Apa (ABA) Somes-Tisa s-a autosesizat, dupa ce, în seara zilei de 29 martie 2020, au fost postate pe o retea de socializare, fotografii cu deseuri, situate în preajma râului Somesul Mic, în localitatea Floresti. „Astfel, în data…

- Administratia Bazinala de Apa (ABA) Somes-Tisa s-a autosesizat, dupa ce, in seara zilei de 29 martie 2020, au fost postate pe o retea de socializare, fotografii cu deseuri, situate in preajma raului Somesul Mic, in localitatea Floresti. Astfel, in data de 31 martie 2020, inspectorii ABA Somes-Tisa au…