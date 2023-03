Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Eroii de langa noi: O asistenta din ALBA a donat sange de 18 ori pentru cei aflați la nevoie. Patruzeci de preoți și enoriași s-au aflat și ei printre donatori FOTO| Eroii de langa noi: O asistenta din ALBA a donat sange de 18 ori pentru cei aflați la nevoie. Patruzeci de preoți și enoriași s-au…

- Un grup de taximetriști ai firmei Confort Taxi (955) din Alba Iulia, s-a prezentat astazi la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, in urma unui apel la donare de sange. Sangele nu poate fi cumparat, nu poate fi produs și nu poate fi obținut decat prin bunavoința celui de langa noi. Donarea de sange și…

- FOTO| Raspuns prompt la apelul CTS Alba: Taximetriștii 955 au donat sange pentru semenii lor FOTO| Raspuns prompt la apelul CTS Alba: Taximetriștii 955 au donat sange pentru semenii lor Un grup de taximetriști ai firmei Confort Taxi din Alba Iulia, s-a prezentat astazi la Centrul de Transfuzie Sanguina…

- O familie din Alba, exemplu de implicare. Tata, mama și fiica au donat sange pentru bolnavii aflați in suferința in spitale Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina Alba au prezentat recent un adevarat exemplu de implicare. O familie din Alba – tata, mama și fiica s-au prezentat joi la centrul…

- FOTO: Șapte polițiști locali din Alba Iulia au donat sange pentru oamenii aflați in suferința Șapte polițiști locali din Alba Iulia au donat sange, vineri, la Centrul de Transfuzie Sanguina din municipiu. „Ii felicit pentru gestul lor, in condițiile in care nevoia de sange este mare, iar oamenii aflați…

- 7 polițiști locali din Alba Iulia, printre care și o doamna, au donat sange, vineri, la Centrul de Transfuzie din municipiu. Ii felicit pentru gestul lor, in condițiile in care nevoia de sange este mare, iar oamenii aflați in suferința nu sunt deloc puțini. Reamintesc faptul ca Centrul de Transfuzie…

- Doi pacienti , o tanara care a nascut si un barbat care va fi supus unei interventii chirurgicale mai complicate, au MARE NEVOIE de sange, grupa AB negativ . Rugam persoanele care au aceasta grupa sa vina la noi in centru, pentru a dona sange. Va asteptam la donare! , au transmis cei de la Centrul…

- Avem nevoie in continuare de donatori cu grupa O negativ. Astazi, cel putin patru pacienti din judetul Alba , diagnosticati cu anevrism disecant de aorta, hemoragie digestiva si alte afecțiuni au avut nevoie de sange, grupa O negativ. Acestia vor mai avea nevoie, in continuare, de transfuzie de sange…